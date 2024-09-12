Giriş Tarihi: 12.09.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
23:30
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…
Son dakika Galatasaray haberleri… Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan birisi oldu. Son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katarak ses getiren Aslan, son hamlesini de Zalewski ile yapmayı hedefliyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte işler beklenildiği gibi gitmedi. Zalewski transferi gerçekleşmedi ve çarpıcı nedenler de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…