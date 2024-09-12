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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…
Giriş Tarihi: 12.09.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:30

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…

Son dakika Galatasaray haberleri… Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan birisi oldu. Son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katarak ses getiren Aslan, son hamlesini de Zalewski ile yapmayı hedefliyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte işler beklenildiği gibi gitmedi. Zalewski transferi gerçekleşmedi ve çarpıcı nedenler de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…

Son dakika haberleri… Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…

Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminin son hamlesi olarak Nicola Zalewski'yi takıma kazandırmak istiyordu.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…

Birkaç gün önce Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu ikilisi özel uçakla İtalya'ya gitmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…

Transferi tamamlamak için resmi görüşmeleri yürüten ikili, aradan geçen süreye ve yapılan görüşmelere rağmen transferde olumlu sonuç alamadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Nicola Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Yılın hikayesine dönmüştü: Transfer işte bu yüzden bitmemiş…

Sarı-kırmızılıların oldukça ısrarcı olduğu Zalewski transferinde birçok haber gündeme gelirken taraftarlar da yönetime tepki gösterdi.

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