Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:05
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…
Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından başladı. Bu turda Young Boys ile eşleşen temsilcimiz, toplamda 4-2'lik skorla rakibine mağlup olarak turnuvaya veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'da ise Okan Buruk en çok eleştirilen isim oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamla ilgili kararını da çok gecikmeden verdi. İşte son dakika haberinin detayları…