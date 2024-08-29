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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…
Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:05

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından başladı. Bu turda Young Boys ile eşleşen temsilcimiz, toplamda 4-2'lik skorla rakibine mağlup olarak turnuvaya veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'da ise Okan Buruk en çok eleştirilen isim oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamla ilgili kararını da çok gecikmeden verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne beklenmedik bir şekilde veda etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…

Young Boys'a iki maçta da boyun eğen sarı-kırmızılı ekipte birçok problem ortaya çıkarken Okan Buruk da en çok eleştirilen isim oldu.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…

Galatasaray yönetimi teknik direktör Okan Buruk için çok gecikmeden bir karar verirken sezonun geri kalanı için de önemli adımlar atılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…

İşte Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesine yol açan başlıca sorunları:

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Okan Buruk için karar verildi! Young Boys maçı sonrası…

BURUK'UN YÜKÜ ARTTI

Şampiyonlukla sonuçlanan son iki sezonda futboldan sorumlu olan yönetici Erden Timur'un boşluğu dolmadı. Timur sonrası yabancı oyuncular arıza çıkarmaya başladı, teknik direktör Okan Buruk'un saha dışında yükü arttı.

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