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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 30.09.2024 22:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 22:04

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona flaş bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son oynanan Kasımpaşa maçında dramatik bir şekilde sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminin hazırlıklarına da şimdiden başladı. Buna göre Galatasaray'da ara transfer dönemi de hareketli geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…

Son dakika haberleri.. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Osimhen, Batshuayi, Sallai, Jakobs ve Jelert gibi önemli isimleri transfer etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…

Kadrosunu bir hayli güçlendiren ve sezona da hızlı bir başlangıç yapan Aslan, ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…

Bu sezon 19 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin hazırlıklarına da şimdiden başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…

Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde olduğu gibi yine takımın eksik bölgeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…

Buna göre Galatasaray, ara transfer döneminde dünya yıldızı bir ismi Süper Lig'e getirmeye hazırlanıyor.

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