Giriş Tarihi: 30.09.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
22:04
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona flaş bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son oynanan Kasımpaşa maçında dramatik bir şekilde sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminin hazırlıklarına da şimdiden başladı. Buna göre Galatasaray'da ara transfer dönemi de hareketli geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…