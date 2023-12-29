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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 20:49

Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. İki takımın dev mücadelesi 0-0 sona ererken devre arası transfer operasyonlarına da hız verildi. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve verim alamadığı Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Son çıkan haberlerde Faslı futbolcunun yeni adresinin belli olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe ile karşılaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…

Ligin 18. haftasında sarı-lacivertli ekiple 0-0 berabere kalan Galatasaray, 44 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gerileyen Aslan, transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…

Sezon başında dünya yıldızlarını kadroya katarak güçlü bir ilk 11 oluşturan Galatasaray, sezon içerisinde takıma yeni katılan oyunculardan beklenen verimi alamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…

Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez gibi dünya yıldızlarından özellikle Ziyech, beklentilerin altında kaldı.

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