Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
20:49
Son dakika Galatasaray haberleri: Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Bonservisi bile belli oldu…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. İki takımın dev mücadelesi 0-0 sona ererken devre arası transfer operasyonlarına da hız verildi. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve verim alamadığı Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Son çıkan haberlerde Faslı futbolcunun yeni adresinin belli olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…