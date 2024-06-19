Giriş Tarihi: 19.06.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
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Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Sağ bek, orta saha ve forvet bölgeleri için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edilmişti. Galatasaray, Batshuayi'nin ardından orta saha transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Aslan'da sürpriz bir orta saha oyuncusu gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…