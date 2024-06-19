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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu
Giriş Tarihi: 19.06.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 00:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Sağ bek, orta saha ve forvet bölgeleri için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edilmişti. Galatasaray, Batshuayi'nin ardından orta saha transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Aslan'da sürpriz bir orta saha oyuncusu gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonu Okan Buruk yönetiminde şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluk için kollarını sıvadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatırken taraftarı ve hocasıyla güven tazeledi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu

Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de mücadele edebilecek bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, flaş isimlerle görüşme halinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu

Transferde nokta atışı adımlar atmak isteyen Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak üzere.

Son dakika Galatasaray haberleri: Michy Batshuayi sonrası bir dünya yıldızı daha geliyor! Galatasaray yeni orta sahasını EURO 2024’te buldu

Belçikalı forvet oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma üzerinden prensipte el sıkışan Galatasaray, oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro verecek.

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