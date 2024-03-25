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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla donatan Cimbom'da ayrılık rüzgarları esiyor. Takımın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson'un yeni adresi belli oluyor. Danimarkalı yıldız için dünya devi Galatasaray ile masaya oturdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son maçında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu golle 4-3 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...

Sarı kırmızılılar lige verilen 2 haftalık milli arada transfer çalışmalarına yoğunlaşırken, takımdaki yıldızlara da teklifler gelmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...

Galatasaray yönetimi; hem gidecek hem de kalacak futbolcularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.Galatasaraylı idareciler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...

İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu ve gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...

NELSSON GİDİYOR

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla göz dolduran Victor Nelsson, transferde gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor.

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