Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
11:34
Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dünya devi onu almaya geliyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla donatan Cimbom'da ayrılık rüzgarları esiyor. Takımın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson'un yeni adresi belli oluyor. Danimarkalı yıldız için dünya devi Galatasaray ile masaya oturdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...