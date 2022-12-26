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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! 'Aptalca...'
Giriş Tarihi: 26.12.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 14:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! 'Aptalca...'

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Lucas Torreira şoku yaşanıyor. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve teknik direktör Okan Buruk'u çileden çıkaran Uruguaylı orta saha suskunluğunu bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! ’Aptalca...’

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Lucas Torreira şoku yaşanıyor. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve teknik direktör Okan Buruk'u çileden çıkaran Uruguaylı orta saha suskunluğunu bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! ’Aptalca...’

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! ’Aptalca...’

Sarı-kırmızılılara zaferi Bafetimbi Gomis'in golleri getirirken, başarılı orta saha Lucas Torreira gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! ’Aptalca...’

TORREIRA ÇİLEDEN ÇIKARDI

Oyundan çıkarken zaman geçirmeye yönelik yavaş davrandığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk çileden çıkmıştı, Lucas Torreira suskunluğunu bozdu! ’Aptalca...’

Lucas Torreira sarı kart görmesinin ardından yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı futbolcu kenara geldiğinde ellerini yana açıp 'neden kart gördün' tarzında tepki gösterdi.

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