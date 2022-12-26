Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Lucas Torreira şoku yaşanıyor. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve teknik direktör Okan Buruk'u çileden çıkaran Uruguaylı orta saha suskunluğunu bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...