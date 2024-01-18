Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…

Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
23:12
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam eden Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürmüştü. Ligin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda mesaiye başlayan Aslan, 5. tur maçında TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, başından sonuna dek üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Maça damga vuran birçok an yaşanırken Kerem Demirbay'ın performansı da alkış aldı. İşte son dakika haberinin detayları…