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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…
Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 23:12

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam eden Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürmüştü. Ligin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda mesaiye başlayan Aslan, 5. tur maçında TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, başından sonuna dek üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Maça damga vuran birçok an yaşanırken Kerem Demirbay'ın performansı da alkış aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…

Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken Ziraat Türkiye Kupası'nda da mesaiye başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…

Mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın 23. dakikada kendi kalesine attığı şanssız golle 1-0 geriye düştü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…

Yenilen golün ardından oyun etkinliğini arttıran Galatasaray, birçok gol pozisyonuna girdi. Beraberlik golü yine Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…

33. dakikada Kerem Demirbay'ın ortasına iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, takımının ilk kendisinin ise ikinci golünü atarak beraberliği getirdi.

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