Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
13:15
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iyi oyuna rağmen Bayern Münih'e mağlup oldu ve 4 puanda kaldı. Süper Lig'de ise yoluna namağlup yola devam eden Cimbom'da takımın yıldızlarından olan milli futbolcu için dünya devi transfer için kulübün kapısını çalacak. İşte flaş transfer haberinin detayları...