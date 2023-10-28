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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...
Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 13:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iyi oyuna rağmen Bayern Münih'e mağlup oldu ve 4 puanda kaldı. Süper Lig'de ise yoluna namağlup yola devam eden Cimbom'da takımın yıldızlarından olan milli futbolcu için dünya devi transfer için kulübün kapısını çalacak. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...

G.SARAY SÜPER LİG'DE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...

ICARDİ, 16 MAÇTA 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı.

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