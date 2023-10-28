Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un prensine dev talip! Transfer için görüşülecek...

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.