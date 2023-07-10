Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Avusturya'da yeni sezon kampına girerken transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Uzun süredir uğraş verdiği Mauro Icardi'nin transferini tamamlamak üzere olan Galatasaray'da flaş ayrılıklar da yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon Pisa'da kiralık olarak oynayan Olimpiu Morutan için birçok Süper Lig ekibi devreye girerken hangi takıma transfer olacağı da belli oluyor. İşte son dakika haberinin detayları…