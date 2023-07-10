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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 10.07.2023 19:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 19:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Avusturya'da yeni sezon kampına girerken transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Uzun süredir uğraş verdiği Mauro Icardi'nin transferini tamamlamak üzere olan Galatasaray'da flaş ayrılıklar da yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon Pisa'da kiralık olarak oynayan Olimpiu Morutan için birçok Süper Lig ekibi devreye girerken hangi takıma transfer olacağı da belli oluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu 88 puanla şampiyon tamamlayan Aslan, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 3 farklı eleme turu oynayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Avusturya'da girdiği kampa yeni transferlerini de yetiştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'de sona yaklaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Geçtiğimiz sezon yarattığı etkiyle taraftarının gönlünde taht kuran golcü oyuncunun transferinin yakında bitmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Icardi'nin yanı sıra Paredes ve Angelino transferlerinde de sona yaklaşan Galatasaray'da flaş ayrılıklar da kapıda.

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