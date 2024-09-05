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Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:45

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Galatasaray'ı hem saha içi hem de saha dışında krizden çıkardı. Nijeryalı futbolcunun transferi, farklı Süper Kupa hezimeti, Şampiyonlar Ligi'ne veda ve karaborsa bilet eleştirilerini bitirdi. Taraftar kenetlendi, GS Store'lara bereket geldi. Bu arada La Gazette Della Sport'un muhabiri Matteo Nava, Osimhen'in transferiyle ilgili gerçeği SABAH Spor'a açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Samet YÜKSEL
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! Sadece 30 gün önce...

Galatasaray'da Victor Osimhen baharı yaşanıyor... Herkesi peşinden koşturan Nijeryalı forvetin, Napoli'den ayrılıp bir yıllık kiralık sözleşme ile sarı-kırmızılı takımın yolunu tutması sadece Türkiye değil, dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 25 yaşındaki oyuncunun transferi Galatasaray'ı hem saha içi hem de saha dışı krizden çıkardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! Sadece 30 gün önce...

İşte madde madde Osimhen'le birlikte üstüne sünger çekilen o olaylar:

1- 25 Mayıs'ta seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim, Erden Timur'un boşluğunu dolduramadı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! Sadece 30 gün önce...

2- Transferde verilen sözler tutulmadı, taraftarın sabrı taştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! Sadece 30 gün önce...

3- Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi ve Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi dışında kalınması, yönetimin kredisini tüketti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! Sadece 30 gün önce...

4- Üyeler karaborsa bilet olayını sorgulamaya başladı ve camiada çatlak sesler arttı.

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