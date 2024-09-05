SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Galatasaray'da Victor Osimhen baharı yaşanıyor... Herkesi peşinden koşturan Nijeryalı forvetin, Napoli'den ayrılıp bir yıllık kiralık sözleşme ile sarı-kırmızılı takımın yolunu tutması sadece Türkiye değil, dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 25 yaşındaki oyuncunun transferi Galatasaray'ı hem saha içi hem de saha dışı krizden çıkardı.