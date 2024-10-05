Giriş Tarihi: 05.10.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
20:34
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli'den dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak Nijeryalı yıldızın talipleri şimdiden sıraya girmiş durumda. İngiliz basını, Osimhen için harekete geçen 2 dev takımı yazdı. İşte ocak ayında yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçen takımlar…