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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu
Giriş Tarihi: 05.10.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:34

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli'den dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak Nijeryalı yıldızın talipleri şimdiden sıraya girmiş durumda. İngiliz basını, Osimhen için harekete geçen 2 dev takımı yazdı. İşte ocak ayında yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçen takımlar…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu

Galatasaray, yaz transfer döneminin sonlarına doğru büyük bir bomba patlatarak Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu

Sarı Kırmızılı takımın Osimhen transferi hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu

Nijeryalı yıldız futbolcu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında golle tanıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu

Victor Osimhen, bu maçta Sarı-Kırmızılı formayla ilk gollerini attı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu

Osimhen, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmış ve Rigas Skola ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyememişti.

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