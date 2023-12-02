Giriş Tarihi: 02.12.2023 22:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 22:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Hafta içinde Manchester United'a karşı yoğun bir mücadele gösteren Galatasaray, 14. hafta maçında Pendikspor'a konuk oldu. Oldukça zorlandığı karşılaşmadan 2-0 galip olarak ayrılan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, bu anları tek tek yorumladı. Herkesin konuştuğu penaltı pozisyonunda ise VAR'a sert sözlerle çıkıştı. İşte son dakika haberinin detayları…