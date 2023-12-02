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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…
Giriş Tarihi: 02.12.2023 22:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 22:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Hafta içinde Manchester United'a karşı yoğun bir mücadele gösteren Galatasaray, 14. hafta maçında Pendikspor'a konuk oldu. Oldukça zorlandığı karşılaşmadan 2-0 galip olarak ayrılan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, bu anları tek tek yorumladı. Herkesin konuştuğu penaltı pozisyonunda ise VAR'a sert sözlerle çıkıştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı son hız devam ediyor. 14. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Aslan, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…

Hafta içinde oynanan Manchester United maçından sonra rotasyona giden Okan Buruk, Pendikspor'un katı savunması aşmakta oldukça zorlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken ikinci yarıda değişiklikler Galatasaray, sazı eline almayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor-Galatasaray maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: VAR için olay sözler…

İkinci yarıda oyuna giren Cedric Bakambu, 69. dakikada önüne seken topu kafayla tamamlayarak sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

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