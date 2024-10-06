SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…

Giriş Tarihi: 06.10.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
21:26
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu geçen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de puanını 22'ye yükseltti. Milli araya lider giren Aslan, üst üste alınan beraberliklerin ardından da moral depoladı. Öte yandan maçın son saniyelerinde Alanyasporlu Serdar Dursun'un kaçırdığı gol gündem olurken Okan Buruk'un maçın hakemi Mehmet Türkmen'e tepkisi de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…