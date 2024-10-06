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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…
Giriş Tarihi: 06.10.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:26

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu geçen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de puanını 22'ye yükseltti. Milli araya lider giren Aslan, üst üste alınan beraberliklerin ardından da moral depoladı. Öte yandan maçın son saniyelerinde Alanyasporlu Serdar Dursun'un kaçırdığı gol gündem olurken Okan Buruk'un maçın hakemi Mehmet Türkmen'e tepkisi de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 28'inci dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 mağlup etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkartırken; Alanyaspor, 9 puanda kaldı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Başlama düdüğünün ardından rakibine oyunu yarı sahasında kabul ettiren Galatasaray, 28'inci dakikada öne geçti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…

Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol şaşkına çevirdi! Okan Buruk çılgına döndü: Hakem Mehmet Türkmen’e döndü ve…

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılarda ikinci devrenin hemen başında Kaan'ın şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

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