Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sezonun en heyecanlı karşılaşmalardan birisi oynanırken konuk ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu 3 puanla birlikte 2022 yılını lider tamamlayan Galatasaray, 33 puana ulaştı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ise 90 dakika içerisinde birçok tartışmalı karara imza attı. Maçın ardından Sivasspor cephesinden Erkan Özdamar ve VAR hakemi için olay ifadeler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…