Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…
Giriş Tarihi: 29.12.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 21:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sezonun en heyecanlı karşılaşmalardan birisi oynanırken konuk ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu 3 puanla birlikte 2022 yılını lider tamamlayan Galatasaray, 33 puana ulaştı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ise 90 dakika içerisinde birçok tartışmalı karara imza attı. Maçın ardından Sivasspor cephesinden Erkan Özdamar ve VAR hakemi için olay ifadeler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Sarı kırmızılı ekip 33 puanla liderliğe yükselirken, ev sahibi Demir Grup Sivasspor 14 puanda kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maça hakem hatalarının damga vurduğunu söyledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok ağır bir zeminde mücadele ettiklerini belirtti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Zeminin 10 gün öncesine kadar iyi olduğunu aktaran Otyakmaz, "Fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de çok üzgünüz. Bundan sonra 17 Ocak'a kadar uzun bir süre maç yok. İnşallah biraz daha toparlarız." dedi.

SON DAKİKA