Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…

Zeminin 10 gün öncesine kadar iyi olduğunu aktaran Otyakmaz, "Fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de çok üzgünüz. Bundan sonra 17 Ocak'a kadar uzun bir süre maç yok. İnşallah biraz daha toparlarız." dedi.