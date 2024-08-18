Giriş Tarihi: 18.08.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
17:45
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor maçlarını 3 puanla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapmasına ragmen çalışmalarına devam ediyor. Batshuayi, Jelert ve Sara'nın yanı sıra bir yeni oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen Aslan, Trabzonspor'un yıldız oyuncusuyla ilgileniyor. Bu transfer, gerçekleştiği takdirde Süper Lig'de büyük olay yaratacak. İşte son dakika haberinin detayları…