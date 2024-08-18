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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor
Giriş Tarihi: 18.08.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:45

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor maçlarını 3 puanla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapmasına ragmen çalışmalarına devam ediyor. Batshuayi, Jelert ve Sara'nın yanı sıra bir yeni oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen Aslan, Trabzonspor'un yıldız oyuncusuyla ilgileniyor. Bu transfer, gerçekleştiği takdirde Süper Lig'de büyük olay yaratacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da 2'de 2 yaparak başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor

İlk olarak Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Aslan, ikinci hafta maçında da Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek devler arenasında mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızını alıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Batista Mendy ile ilgileniyor.

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