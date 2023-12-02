Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Hafta içinde oynanan Manchester United maçından sonra bol rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0'la kazanmasını bildi. Maç fazlasıyla liderliğe oturan Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Bakambu ve Ziyech kaydetti. Öte yandan maçın önüne geçen isim ise Galatasaray'ın tartışmalı oyuncusu Tanguy Ndombele oldu. Yıldız oyuncu o anlarıyla sosyal medyanın diline dolandı. İşte son dakika haberinin detayları…