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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…
Giriş Tarihi: 02.12.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 23:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Hafta içinde oynanan Manchester United maçından sonra bol rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0'la kazanmasını bildi. Maç fazlasıyla liderliğe oturan Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Bakambu ve Ziyech kaydetti. Öte yandan maçın önüne geçen isim ise Galatasaray'ın tartışmalı oyuncusu Tanguy Ndombele oldu. Yıldız oyuncu o anlarıyla sosyal medyanın diline dolandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. 14. hafta maçlarında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…

Bu maçta aldığı 3 puanla birlikte 37 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önüne geçerek zirveye oturdu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…

Hafta içinde oynanan Manchester United maçı nedeniyle birçok oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, ikinci yarıdaki değişiklikleriyle de çok konuşuldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…

Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ı sol bek, Kerem Demirbay'ı ise stoperde oynattı.

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