Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
18:15
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri… Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Young Boys'a elendikten sonra Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sari-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Bu doğrultuda Derrick Köhn ve Wilfried Zaha ile yollarını ayıran Aslan, flaş bir transferi bitiriyor. Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, sözleşmesini dahi hazırladı. İşte son dakika haberinin detayları…