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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu
Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 18:15

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri… Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Young Boys'a elendikten sonra Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sari-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Bu doğrultuda Derrick Köhn ve Wilfried Zaha ile yollarını ayıran Aslan, flaş bir transferi bitiriyor. Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, sözleşmesini dahi hazırladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Köhn ve Zaha ile yollarını ayırırken yeni stoperini de kadrosuna katmaya çok yakın.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu

KÖHN İLE YOLLAR AYRILDI, SIRA ZAHA'DA

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn ile yollarını ayırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncuyu Werder Bremen'e satin alma opsiyonlu bir şekilde kiraladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Galatasaray’ın yeni yıldızı geliyor: Sözleşme süresi bile belli oldu

Galatasaray'ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."

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