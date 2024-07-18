Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
08:59
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarında da flaş gelişmeler yaşıyor. Sağ bek ve orta saha transferi için uzun uğraşlar sonucunda mutlu sona yaklaşmaya yakın olan Aslan, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki genç futbolcuya ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme süresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…