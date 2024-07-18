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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…
Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarında da flaş gelişmeler yaşıyor. Sağ bek ve orta saha transferi için uzun uğraşlar sonucunda mutlu sona yaklaşmaya yakın olan Aslan, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki genç futbolcuya ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme süresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğu istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…

Sarı-kırmızılı ekibe 25. lig şampiyonluğunu yaşatmak isteyen Okan Buruk, transfer planlamalarında da önemli rol alıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…

Sağ bek ve orta saha transferi için yönetime raporlarını sunan Buruk, bu transferlerin kampa yetişmesini istemişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…

Galatasaray yönetimi ise ince eleyip sık dokuyarak iki bölgeye yapılacak transferleri kısa süre içerisinde bitireceğine inanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Guela Doue ile anlaşma tamam! Ödenecek bonservis ve sözleşme süresi belli oldu…

Bu sırada sarı-kırmızılıların sağ bek transferinde ilgilendiği Guela Doue ile anlaşmayı sağladığı öğrenildi.

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