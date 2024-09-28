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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…
Giriş Tarihi: 28.09.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:07

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 7'de 7 yaparak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atmak isteyen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleye çok hızlı başladı. Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. Bu sırada Victor Osimhen'in gol sonrası yaptığı sevinç dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona 6'da 6 yaparak, UEFA Avrupa Ligi'ne ise PAOK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 15 gündeki 5. maçını Kasımpaşa ile RAMS Park'ta yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…

OSIMHEN-ICARDI İKİLİSİ SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…

SALLAI, İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

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