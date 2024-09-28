Giriş Tarihi: 28.09.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
20:07
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen 8 dakikada fişi çekti! Sosyal medyayı çılgına çevirdi: Gol sevincindeki detay…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 7'de 7 yaparak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atmak isteyen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleye çok hızlı başladı. Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. Bu sırada Victor Osimhen'in gol sonrası yaptığı sevinç dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…