Giriş Tarihi: 11.10.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
09:06
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza attı. Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım büyük ses getirdi. Nijeryalı golcü futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları ise ortalığı karıştırdı. Bu sırada ise Victor Osimhen'in Galatasaray kariyerindeki geleceği belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…