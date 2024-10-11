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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…
Giriş Tarihi: 11.10.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:06

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza attı. Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım büyük ses getirdi. Nijeryalı golcü futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları ise ortalığı karıştırdı. Bu sırada ise Victor Osimhen'in Galatasaray kariyerindeki geleceği belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

ÇAĞDAŞ HALICI
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 22 puan toplayarak zirveye oturan Galatasaray, son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Rigas Skola maçından beraberlikle ayrılarak tepki toplasa da Süper Lig'deki durumu sarı-kırmızılı ekibi tatmin ediyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…

Milli ara dönüşü birçok zorlu mücadelede sahne alacak olan Galatasaray'da Osimhen ile ilgili flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in geleceği belli oldu! Ocak ayında…

Transfer döneminde Galatasaray'a gelerek ortalığı ayağa kaldıran Victor Osimhen, devre arasında ayrılacağı iddialarına hiç kulak asmıyor.

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