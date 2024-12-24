Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
12:36
Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün'e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını namağlup bir şekilde lider tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle Avrupalı devlerini dikkatini çeken Yunus Akgün transferde adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncuya talip olan dev takımları belli olurken yapılacak olan flaş teklif de ortaya çıktı.