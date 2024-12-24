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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün'e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:36

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün'e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını namağlup bir şekilde lider tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle Avrupalı devlerini dikkatini çeken Yunus Akgün transferde adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncuya talip olan dev takımları belli olurken yapılacak olan flaş teklif de ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon harikalar yaratan Yunus Akgün'ün transferi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Milli oyuncuya talip takımlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...

EN GOLCÜ TAKIM GALATASARAY

Son maçında Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlarken, 47 golle de ligin en golcü takımı oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...

LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI

Rekorlar kırmaya devam eden Sarı-kırmızılılar ilk yarıda puan kayıplarını evinde yaşadı, deplasmanda ise 7'de 7 yaptı ve ligin namağlup tek takımı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...

EN GOLCÜ VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Süper Lig'de attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu olarak yer aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’e dev teklif! İşte yıldız oyuncuya talip olan dev takımlar...

YUNUS AKGÜN AVRUPA DEVLERİNİN RADARINA GİRDİ

Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Yunus Akgün, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.

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