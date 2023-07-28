Giriş Tarihi: 28.07.2023 18:28 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 18:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-kırmızılı ekip, son olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplara kalmanın hesaplarını yapan Aslan, takımdan ayrılacak oyuncular için de hazırlık içerisinde. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla takıma katılan Yusuf Demir'in yeni adresi de belli oluyor. İşte son dakika haberinin detayları…