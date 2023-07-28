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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 28.07.2023 18:28 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 18:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-kırmızılı ekip, son olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplara kalmanın hesaplarını yapan Aslan, takımdan ayrılacak oyuncular için de hazırlık içerisinde. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla takıma katılan Yusuf Demir'in yeni adresi de belli oluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde giriyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, son olarak Mauro Icardi'yi transfer etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Arjantinli dünya yıldızı, bu gece İstanbul'a gelerek Galatasaray taraftarıyla buluşacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…

Sarı-kırmızılılar, Pazar günü ise Rams Park'ta önce imza töreni daha sonra da taraftara açık antrenman düzenleyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…

Bu sırada Galatasaray'da ayrılıklar da netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen Yusuf Demir'in yeni adresi belli oluyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…

Alman basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın kadrosunu; Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino gibi isimlerle güçlendirdiği belirtildi.

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