Giriş Tarihi: 02.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
13:54
SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten sert açıklamalar! "Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin"
Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk gündeme dair konuştu. "11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığına diğer kulüp de uymuş, masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar." sözleriyle Fenerbahçe yönetimini hedef alan Öztürk, "TFF'nin kalkıpta Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum" ifadeleriyle de çok sert açıklamalara imza attı. İşte gelen o son dakika açıklamalarının ayrıntıları...