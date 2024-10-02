SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten sert açıklamalar! "Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin"

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"Olanları şaşkınlıkla takip ediyorum. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. İki sponsor kardeş kulübü hayretle izliyoruz. Demek ki sahada kazanamayınca masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar."