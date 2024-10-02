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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten sert açıklamalar! "Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin"
Giriş Tarihi: 02.10.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 13:54

SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten sert açıklamalar! "Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin"

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk gündeme dair konuştu. "11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığına diğer kulüp de uymuş, masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar." sözleriyle Fenerbahçe yönetimini hedef alan Öztürk, "TFF'nin kalkıpta Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum" ifadeleriyle de çok sert açıklamalara imza attı. İşte gelen o son dakika açıklamalarının ayrıntıları...

SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten sert açıklamalar! Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Okan Buruk'un PFDK'ya sevki ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten sert açıklamalar! Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"Olanları şaşkınlıkla takip ediyorum. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. İki sponsor kardeş kulübü hayretle izliyoruz. Demek ki sahada kazanamayınca masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar."

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SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten sert açıklamalar! Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin

"Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisi de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var, bunları kameralar yakalamış. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp napsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu yoksa maç 5'e 6'ya gidecekti."

SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten sert açıklamalar! Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin

"Elimizden geleni göstereceğiz, ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz."

SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten sert açıklamalar! Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin

"TFF'nin kalkıpta Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz."

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