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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:40

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...

Son dakika haberi: Ara transfer dönemine 1 hafta kala gaza basan Galatasaray yönetimi, Alvaro Morata transferi sonrası bir yıldız hamlesi daha yaptı. Cimbom, eski oyuncusu olan ve Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen Mario Lemina'yı kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen Gabonlu yıldız, kendisini bekleyen taraftara da ilk üçlüsünü çektirdi. İşte Lemina'nın ilk görüntüleri ve ilk sözleri...

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...

Ara transfer döneminde gaza basan Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı kadrosuna kattı. İşte yeni tranfserin ilk görüntüsü ve ilk sözleri...

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...

Galatasaray, eski oyuncusu Gabonlu yıldız Mario Lemina transferi için Wolverhampton ile görüşmelere başladığını açıkladı. Oyuncu İstanbul'a geldi ve onu bekleyen Galatasaray taraftarına ilk üçlüyü çektirdi.

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Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...

"ÖZLEMİŞİM"

Mario Lemina: Üçlü çektirmeyi çok özlemişim. Bu hissiyatı çok özledim! Harika hisler duyuyorum.

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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