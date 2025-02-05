Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
19:40
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'ya kavuştu! İşte flaş transferin ilk görüntüsü...
Son dakika haberi: Ara transfer dönemine 1 hafta kala gaza basan Galatasaray yönetimi, Alvaro Morata transferi sonrası bir yıldız hamlesi daha yaptı. Cimbom, eski oyuncusu olan ve Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen Mario Lemina'yı kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen Gabonlu yıldız, kendisini bekleyen taraftara da ilk üçlüsünü çektirdi. İşte Lemina'nın ilk görüntüleri ve ilk sözleri...