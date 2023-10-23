Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:16

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'ın yıldızı İngiliz devine! Tam 20 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, tüm kulvarlarda yoluna devam ederken, takımdaki yıldız isimler de devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Gösterdiği performasla adeta göz dolduran yıldız oyuncu, dev kulüplerin gözdesi haline geldi. Özellikle Manchester United maçında yaptıklarıyla gündem olan yıldız oyuncu, için Premier Lig devi bir hayli ısrarcı. İşte o isim ve İngiliz devinin verdiği rakam...