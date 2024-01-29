Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:52
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle transfer eden sarı kırmızılılarda hareketlilik devam ediyor. Cimbom'da Boey sonrası birçok yıldız isme teklif yağıyor. İşte yıldız isimlere gelen teklifler ve toplam rakam...