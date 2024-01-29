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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:52

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle transfer eden sarı kırmızılılarda hareketlilik devam ediyor. Cimbom'da Boey sonrası birçok yıldız isme teklif yağıyor. İşte yıldız isimlere gelen teklifler ve toplam rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...

Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle transfer eden sarı kırmızılılarda hareketlilik devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...

Cimbom'da Boey sonrası birçok yıldız isme teklif yağıyor. İşte yıldız isimlere gelen teklifler ve toplam rakam...


Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı ekipte son olarak Sacha Boey, takımdan ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın yıldızlarına dev teklif! Tam 43 milyon Euro...

Fransız oyuncu, kulübüne 30 milyon Euro'dan fazla para kazandırdı.

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