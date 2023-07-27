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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da şok ayrılık! Kararını yönetime iletti...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 17:05

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da şok ayrılık! Kararını yönetime iletti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Angelino, Bakambu ve Zaha transferlerini bitiren, Icardi'yi de İstanbul'a getirmeye hazırlanan Cimbom'da şok bir ayrılık haberi geldi. Yıldız oyuncunun ise yönetime kararını bildirdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Kararını yönetime iletti...

Trendyol Süper Lig'de çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Kararını yönetime iletti...

Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Kararını yönetime iletti...

Şimdiye kadar Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Angelino, Bakambu ve Zaha transferlerini bitiren, Icardi'yi de İstanbul'a getirmeye hazırlanan Cimbom'da şok bir ayrılık haberi geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Kararını yönetime iletti...

Yıldız oyuncunun ise yönetime kararını bildirdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Kararını yönetime iletti...

TRANSFERDE SICAK SAATLER

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Transfer döneminin başında Kaan Ayhan'ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, sol bek sorununu Angelino ile çözdü.

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