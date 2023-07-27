Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Angelino, Bakambu ve Zaha transferlerini bitiren, Icardi'yi de İstanbul'a getirmeye hazırlanan Cimbom'da şok bir ayrılık haberi geldi. Yıldız oyuncunun ise yönetime kararını bildirdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...