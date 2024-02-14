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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan gurbetçi akını! Sezon sonu geliyorlar...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 19:26

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan gurbetçi akını! Sezon sonu geliyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini belirledi. Cimbom, sezon sonu geleceğe yatırım olarak birçok gurbetçi yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan gurbetçi akını! Sezon sonu geliyorlar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan gurbetçi akını! Sezon sonu geliyorlar...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini belirledi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan gurbetçi akını! Sezon sonu geliyorlar...

Cimbom, sezon sonu geleceğe yatırım olarak birçok gurbetçi yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan gurbetçi akını! Sezon sonu geliyorlar...

Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan gurbetçi akını! Sezon sonu geliyorlar...

Sarı kırmızılıların Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı.

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