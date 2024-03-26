Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro’luk yıldız Aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da ağırlık verdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidip kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...