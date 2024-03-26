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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro'luk yıldız Aslan oluyor
Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:43

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro'luk yıldız Aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da ağırlık verdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidip kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro’luk yıldız Aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da ağırlık verdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidip kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro’luk yıldız Aslan oluyor

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon da Okan Buruk önderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro’luk yıldız Aslan oluyor

Son olarak zorlu Kasımpaşa deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-3 galip ayrılarak kritik bir 3 puan kazanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro’luk yıldız Aslan oluyor

Bu skorla beraber puanını 81'e yükselten Cimbom, milli araya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider olarak girdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! 70 milyon Euro’luk yıldız Aslan oluyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

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