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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:38

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna yeni yıldızlar katmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla birlikte listedeki oyuncular için harekete geçti. Cimbom, Torreira'nın yanına sürpriz bir ismi getirmek için girişimlere başladı. Ayrıca Bayern Münih'in yıldızı Goretzka'nın sosyal medyadaki bir yorumu beğenmesi dikkat çekti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...

Süper Lig'de 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen yönetim ve Okan Buruk, yeni transferler için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...

Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına play-off oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...

Kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Okan Buruk, istediği oyuncuların listesini yönetime iletti. Yönetim, hocanın listesindeki orta saha oyuncusu için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...

GORETZKA ATEŞİ YAKTI

Bayern Münih forması giyen Alman yıldız Leon Goretzka'nın yaptığı bir hamle, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...

"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENDİ

29 yaşındaki orta sahanın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa Mönchengladbach'ta oynayan eski takım arkadaşı Christoph Kramer 'Come to Galatasaray' (Galatasaray'a gel) diye yazdı. Goretzka da bu yorumu beğendi.

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