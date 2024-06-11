Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
08:38
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alman yıldız ateşini yaktı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna yeni yıldızlar katmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla birlikte listedeki oyuncular için harekete geçti. Cimbom, Torreira'nın yanına sürpriz bir ismi getirmek için girişimlere başladı. Ayrıca Bayern Münih'in yıldızı Goretzka'nın sosyal medyadaki bir yorumu beğenmesi dikkat çekti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...