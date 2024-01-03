Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi'nde o yıldız başarı getirecek...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 20:05

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi'nde o yıldız başarı getirecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Bu bağlamda çilek transferi için düğmeye basan sarı-kırmızılı takım, sezon başında ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi’nde o yıldız başarı getirecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Bu bağlamda çilek transferi için düğmeye basan sarı-kırmızılı takım, sezon başında ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi’nde o yıldız başarı getirecek...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, yılbaşı tatiline ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi’nde o yıldız başarı getirecek...

Averaj farkıyla 2. sırada yer alan Cimbom, son olarak Kadıköy'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi’nde o yıldız başarı getirecek...

Sarı-kırmızılı takım 15. haftanın erteleme maçında 7 Aralık Pazar günü evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi’nde o yıldız başarı getirecek...

AVRUPA'DA HEDEF BAŞARI

Süper Lig'de olduğu kadar bu sezon Avrupa'da da başarı sağlamak isteyen Galatasaray, yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi ile başladı.

SON DAKİKA