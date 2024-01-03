Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi’nde o yıldız başarı getirecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Bu bağlamda çilek transferi için düğmeye basan sarı-kırmızılı takım, sezon başında ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...