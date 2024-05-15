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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Bu transferle yer yerinden oynayacak
Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 16:26

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Bu transferle yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray, son 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak. Bu sezonki performansı ile sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilerin odağı haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun ismi yurt dışından takımlar ile anılmıştı. Bir Süper Lig devinin milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte son dakika Kerem Aktürkoğlu transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Bu transferle yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray, son 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak. Bu sezonki performansı ile sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilerin odağı haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun ismi yurt dışından takımlar ile anılmıştı. Bir Süper Lig devinin milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte son dakika Kerem Aktürkoğlu transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Bu transferle yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Galatasaray, liderliği ele geçirdikten sonra Fenerbahçe ile olan puan farkını arttırdı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Bu transferle yer yerinden oynayacak

Son olarak Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Bu transferle yer yerinden oynayacak

Son galibiyetle puanını 99'a yükselten Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan farkı korudu ve son 2 haftaya 6 puan fazla ile lider girdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Bu transferle yer yerinden oynayacak

SONRAKİ MAÇ ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbi maçta sarı-lacivertlileri konuk edecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, 90 dakika sonunda şampiyonluğunu ilan edebilir.

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