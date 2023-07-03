Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:57

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Cimbom'dan flaş karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, yeni sezonda da güçlü bir kadro kurarak şampiyon olmak istiyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da transfer arayışları devam ederken, takımdaki oyuncuların durumu da merak ediliyor. Transferin en odak isimlerinden olan Sacha Boey'e teklifler gelirken, transfer bombası patladı. Cimbom, gelen teklif sonrası Boey ile ilgili kararını iletti. İşte tüm detaylar...