Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
09:35
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı kırmızılı takımda ayrılıklar başladı. Büyük umutlarla transfer edilen Angelino ile yollarını ayırmak isteyen Cimbom'a müjdeli haber geldi. Sözleşmesinden dolayı yedek bırakılan İspanyol yıldızın yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…