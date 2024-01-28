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Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 09:35

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı kırmızılı takımda ayrılıklar başladı. Büyük umutlarla transfer edilen Angelino ile yollarını ayırmak isteyen Cimbom'a müjdeli haber geldi. Sözleşmesinden dolayı yedek bırakılan İspanyol yıldızın yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

CİMBOM'UN ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Son lig maçında İstanbul'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup eden ve puanını 57'ye yükselten Cimbom, averaj farkıyla gerisinde bulunduğu lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Cimbom, yarın evinde Gaziantep'i konuk edecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

Kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmeleri yapan Sarı kırmızılı takımda hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

G.SARAY'A BOEY'DEN DEV GELİR

Geçtiğimiz sezon itibarıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız sağ bek Sacha Boey, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar sonrası Avrupalı devlerin gözdesi haline geldi.

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