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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan'ın yeni sağ beki...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 13:16

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan'ın yeni sağ beki...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden sarı kırmızılılar, sağ bek için arayışlarını sürdürüyordu. Tüm bu gelişmeler sonrası Cimbom, aradığı sağ beki buldu ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan’ın yeni sağ beki...

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan’ın yeni sağ beki...

Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden sarı kırmızılılar, sağ bek için arayışlarını sürdürüyordu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan’ın yeni sağ beki...

Tüm bu gelişmeler sonrası Cimbom, aradığı sağ beki buldu ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan’ın yeni sağ beki...

SERGE AURIER G.SARAY'DA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli sağ beki Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan’ın yeni sağ beki...

A Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla sözleşme imzalayacak.

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