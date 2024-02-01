Giriş Tarihi: 01.02.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
13:16
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Aslan'ın yeni sağ beki...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden sarı kırmızılılar, sağ bek için arayışlarını sürdürüyordu. Tüm bu gelişmeler sonrası Cimbom, aradığı sağ beki buldu ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı. İşte o isim ve tüm detaylar...