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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...
Giriş Tarihi: 16.05.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 07:15

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük favori olarak gösteriliyor. Ligde sona doğru yaklaşılırken Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aslan, kritik maçlarda hata yapmadan sezon sonu zirve yarışını lider tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için alternatifi çok olan bir kadro kurmak için de girişimlere başlarken, gündeme bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kısa sürede gösterdiği performans ile taraftarı mest eden yıldız isim geldi. Cimbom, yıldız ismin transferi noktasında çalışmalara başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray’a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük favori olarak gösteriliyor. Ligde sona doğru yaklaşılırken Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aslan, kritik maçlarda hata yapmadan sezon sonu zirve yarışını lider tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için alternatifi çok olan bir kadro kurmak için de girişimlere başlarken, gündeme bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kısa sürede gösterdiği performans ile taraftarı mest eden yıldız isim geldi. Cimbom, yıldız ismin transferi noktasında çalışmalara başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray’a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...

Süper Lig'de 73 puanla son düzlüğe giren Galatasaray, ligde en son Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu skorla birlikte zirve yolunda önemli bir galibiyet alan sarı-kırmzılı ekip, şampiyonluk için gün saymaya başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray’a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...

Cimbom'da bir yandan da Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Aslan, bu sezonu zirvede tamamlayarak, yaz transfer döneminde flaş transferlere imza atma peşinde.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray’a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...

Tüm Galatasaray camiası şampiyonluk hedefinde birleşirken, yönetim bir yandan da transfer operasyonuna hız verdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray’a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...

NELSSON'A DEV TALİP

Sezon başında Sevilla, Victor Nelsson için 13 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalmış ancak G.Saray ret yanıtı vermişti. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper için bu kez Atalanta 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile temasa geçti.

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