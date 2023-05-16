Giriş Tarihi: 16.05.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 07:15

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a geliyor! 1 sezonda taraftarı mest etmişti...

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük favori olarak gösteriliyor. Ligde sona doğru yaklaşılırken Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aslan, kritik maçlarda hata yapmadan sezon sonu zirve yarışını lider tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için alternatifi çok olan bir kadro kurmak için de girişimlere başlarken, gündeme bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kısa sürede gösterdiği performans ile taraftarı mest eden yıldız isim geldi. Cimbom, yıldız ismin transferi noktasında çalışmalara başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...