Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında kadrosuna sol bek ve forvet takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle görüşen sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştığı belirtilmişti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada transfere dair tüm detayları anlatırken, Galatasaray'dan istedikleri 2 oyuncunun da ismini verdi. İşte tüm detaylar...