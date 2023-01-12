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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi mi? Rıza Çalımbay SABAH Spor'a açıkladı: 'Onlardan iki ismi de istedik'
Giriş Tarihi: 12.01.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 15:12

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi mi? Rıza Çalımbay SABAH Spor'a açıkladı: 'Onlardan iki ismi de istedik'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında kadrosuna sol bek ve forvet takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle görüşen sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştığı belirtilmişti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada transfere dair tüm detayları anlatırken, Galatasaray'dan istedikleri 2 oyuncunun da ismini verdi. İşte tüm detaylar...

ERDEM KELEŞ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi mi? Rıza Çalımbay SABAH Spor’a açıkladı: ’Onlardan iki ismi de istedik’

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında kadrosuna sol bek ve forvet takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle görüşen sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştığı belirtilmişti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada transfere dair tüm detayları anlatırken, Galatasaray'dan istedikleri 2 oyuncunun da ismini verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi mi? Rıza Çalımbay SABAH Spor’a açıkladı: ’Onlardan iki ismi de istedik’

Devre arası transfer döneminde kadrosuna sol bek ve forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi mi? Rıza Çalımbay SABAH Spor’a açıkladı: ’Onlardan iki ismi de istedik’

Özellikle sol beke yerli oyuncu transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi mi? Rıza Çalımbay SABAH Spor’a açıkladı: ’Onlardan iki ismi de istedik’

Antalyaspor'dan Güray Vural ve Medipol Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'la ilgilenen Galatasaray'da gündeme son olarak Sivasspor'dan Uğur Çiftçi gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi mi? Rıza Çalımbay SABAH Spor’a açıkladı: ’Onlardan iki ismi de istedik’

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

A Spor'un verdiği son dakika bilgisine göre Galatasaray, Uğur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor ile büyük ölçüde anlaştı.

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