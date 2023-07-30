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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya'ya...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 10:22

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya'ya...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirerek taraftarlarını mutlu eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Takım kaptanı Fernando Muslera'ya Gremio'nun, Nicolo Zaniolo'ya ise Newcastle United'ın talip olduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılılara transferde büyük müjde geldi. Galatasaray, yoğun mesai harcadığı yıldız ismin transferinde yalnız kaldı ve imza için tüm kozlarını oynamaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya’ya...

Kadrosuna dünyaca ünlü futbolcuları katmaya devam etmek isteyen Galatasaray'a transferde büyük bir müjde geldi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya’ya...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak bonservisini PSG'den aldığı Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirerek taraftarlarını sevindiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya’ya...

MUSLERA'YA SÜRPRİZ TEKLİF

13 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen ve sözleşmesinin son senesinde olan Fernando Muslera'ya Brezilya'dan teklif geldiği iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya’ya...

Brezilya ekibi Gremio'nun Muslera için harekete geçtiği ve tecrübeli kalecinin menajeriyle bir araya geldiği kaydedilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya’ya...

37 yaşındaki eldivenin menajeri, Muslera'nın Galatasaray'da 1 yıl daha kontratının bulunduğunu ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini belirtmişti.

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