Giriş Tarihi: 30.07.2023 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
10:22
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Hiç rakip kalmadı, dünya yıldızı adım adım Florya'ya...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirerek taraftarlarını mutlu eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Takım kaptanı Fernando Muslera'ya Gremio'nun, Nicolo Zaniolo'ya ise Newcastle United'ın talip olduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılılara transferde büyük müjde geldi. Galatasaray, yoğun mesai harcadığı yıldız ismin transferinde yalnız kaldı ve imza için tüm kozlarını oynamaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...