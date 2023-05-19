Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro’ya bitiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için artık gün saymaya başlayan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için de yoğun mesai harcıyor. Birçok yıldız isimle görüşen sarı-kırmızılılara Roberto Firmino ve Naby Keita'dan müjdeli haber gelmişti. TFF'nin aldığı 8+3'lük yabancı kuralına uygun bir kadro kurmak zorunda olan Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 4 milyon Euro'ya bitirmek üzere. İşte tüm ayrıntılar...