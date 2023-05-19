Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro'ya bitiyor...
Giriş Tarihi: 19.05.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 09:00

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro'ya bitiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için artık gün saymaya başlayan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için de yoğun mesai harcıyor. Birçok yıldız isimle görüşen sarı-kırmızılılara Roberto Firmino ve Naby Keita'dan müjdeli haber gelmişti. TFF'nin aldığı 8+3'lük yabancı kuralına uygun bir kadro kurmak zorunda olan Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 4 milyon Euro'ya bitirmek üzere. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro’ya bitiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için artık gün saymaya başlayan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için de yoğun mesai harcıyor. Birçok yıldız isimle görüşen sarı-kırmızılılara Roberto Firmino ve Naby Keita'dan müjdeli haber gelmişti. TFF'nin aldığı 8+3'lük yabancı kuralına uygun bir kadro kurmak zorunda olan Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 4 milyon Euro'ya bitirmek üzere. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro’ya bitiyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda en avantajlı takım olan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transferlerine yoğun mesai harcıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro’ya bitiyor...

Ligde 5 puan farkla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, oynayacağı Sivasspor ve Ankaragücü maçlarından galibiyet elde etmesi halinde tarihinin 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro’ya bitiyor...

FIRMINO VE KEITA MÜJDESİ

Transfer için birçok isimle görüşmeler yapan Galatasaray'a Premier Lig ekibi Liverpool'dan müjdeli haber gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da her yol ona çıkıyor! Yıldız ismin transferi 4 milyon Euro’ya bitiyor...

İngiliz devi, Galatasaray'ın ilgilendiği ve sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Roberto Firmino ve Naby Keita ile yeni sözleşme imzalanmayacağını ve yolların ayrılacağını açıklamıştı.

SON DAKİKA