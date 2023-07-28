Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...

"RASHICA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Milot Rashica için ellerinden geleni yaptıklarını belirten sarı-kırmızılıların yöneticisi, "Rashica ile görüşüyoruz. Bizim kadromuzda olmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğru rakamlar olmadan yapmak mantıklı değil. Rashica da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız." diye konuşmuştu.