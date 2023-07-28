Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:20
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
09:20
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve bir yandan da Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele eden Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur transferi gündemde olan Günay Güvenç, Milot Rashica ve Uğurcan Çakır'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparken, Mauro Icardi'nin kısa sürede yola çıkacağını söylemişti. Arjantinli forvet ailesiyle birlikte bu akşam İstanbul'da olacak. Icardi sonrası Galatasaray'da Zaniolo'nun ayrılık ihtimali arttı. İtalyan basını, yıldız ismin yeni rotasını duyurdu. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...