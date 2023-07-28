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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 09:20

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve bir yandan da Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele eden Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur transferi gündemde olan Günay Güvenç, Milot Rashica ve Uğurcan Çakır'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparken, Mauro Icardi'nin kısa sürede yola çıkacağını söylemişti. Arjantinli forvet ailesiyle birlikte bu akşam İstanbul'da olacak. Icardi sonrası Galatasaray'da Zaniolo'nun ayrılık ihtimali arttı. İtalyan basını, yıldız ismin yeni rotasını duyurdu. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...

Sezona Angelino, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha gibi isimlerin transferleriyle başlayan Galatasaray'a sürpriz bir transfer teklif, geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk edecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...

Dün gerçekleşen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yönetici Erden Timur, transfere dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...

"GÜNAY GÜVENÇ GELİYOR"

Yedek kaleci olarak Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ile anlaştıklarını belirten Timur, "Günay Güvenç transferi duyuruldu. Orada bizim bir transfer bütçemiz var. Gaziantep'in bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili kararını bekliyoruz. Yerli oyuncu transferinde de gelecek hafta gelişmeler olacak" demişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Zaniolo dönemi kısa sürecek! İtalyanlar duyurdu, adım adım o takıma...

"RASHICA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Milot Rashica için ellerinden geleni yaptıklarını belirten sarı-kırmızılıların yöneticisi, "Rashica ile görüşüyoruz. Bizim kadromuzda olmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğru rakamlar olmadan yapmak mantıklı değil. Rashica da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız." diye konuşmuştu.

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