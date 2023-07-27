Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
08:39
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçını Litvanya'da oynamıştı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 2-2'lik beraberlikle İstanbul'a dönmüştü. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Olimpiu Morutan için karar verilmiş, Milot Rashica için yeni bir hamle yapılmıştı. Bu gelişmeler sonrası sarı-kırmızılıların yöneticisi Erden Timur, bir tarihi operasyonu daha istediği şekilde sonuçlandırmak için gün sayıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...