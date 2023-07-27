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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçını Litvanya'da oynamıştı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 2-2'lik beraberlikle İstanbul'a dönmüştü. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Olimpiu Morutan için karar verilmiş, Milot Rashica için yeni bir hamle yapılmıştı. Bu gelişmeler sonrası sarı-kırmızılıların yöneticisi Erden Timur, bir tarihi operasyonu daha istediği şekilde sonuçlandırmak için gün sayıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir dünya yıldızının daha transferini bitirmek için geri sayıma geçti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 2-1 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...

Rövanşta taraftarlarının da desteğiyle rakibini yenip turu geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer için de yoğun mesaisine devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...

MORUTAN'A 'KALSIN' RAPORU

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan'ın bu sezonki performansı teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir tarihi operasyon daha! Dünya yıldızı imzayı atıyor...

Zalgiris deplasmanında son 25 dakika oyuna giren ve forma rekabeti yaşadığı Yunus'tan daha etkili olan Rumen oyuncu için teknik ekibin 'kalsın' raporu vermeyi düşündüğü öğrenildi.

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