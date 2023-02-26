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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:05

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray, transfer için de yoğun mesaisini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakacağına dair iddialara yanıt verirken, Pisa'da kiralık oynayan Olimpiu Morutan'ın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Galatasaray, transferde sürpriz bir hamle de yaparak dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, eski yıldızını yeniden transfer edecek. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray, transfer için de yoğun mesaisini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakacağına dair iddialara yanıt verirken, Pisa'da kiralık oynayan Olimpiu Morutan'ın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Galatasaray, transferde sürpriz bir hamle de yaparak dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, eski yıldızını yeniden transfer edecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...

Asrın deprem felaketi nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Süper Lig lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...

GOMIS NOKTAYI KOYDU: BIRAKMIYORUM

Sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakacağına yönelik çıkan haberleri yalanlamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...

Bu sezon 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yapan ve yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Fransız oyuncu, "Kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...

MORUTAN'IN TALİBİ ÇOK

Sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'un menajeri, genç yıldızın geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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