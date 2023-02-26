Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
10:05
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray, transfer için de yoğun mesaisini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakacağına dair iddialara yanıt verirken, Pisa'da kiralık oynayan Olimpiu Morutan'ın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Galatasaray, transferde sürpriz bir hamle de yaparak dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, eski yıldızını yeniden transfer edecek. İşte tüm ayrıntılar...