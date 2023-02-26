Bu sezon 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yapan ve yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Fransız oyuncu, "Kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullanmıştı.