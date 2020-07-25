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Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Son dakika
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Galatasaray, tamamen yeni sezona odaklandı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 25.07.2020
21:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
21:36
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Corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıptan etkilenen sarı-kırmızılılar, takımı başarıya ulaştıracak tecrübeli isimlerin yanında genç oyuncuları da kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak alt liglerden bir oyuncu geldi.
NDAO'NUN FİYATI SORULDU
Fanatik'in haberine göre
Galatasaray, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'nun menajerini arayarak fiyat araştırması yaptı.
16 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST
Karagümrük'e devre arasında gelen ve 17 maçta 3 gol 5 asistlik performansıyla fark yaratan Ndao için görüşmeler bir süre daha devam edecek.
TERİM'İN ONAYI BEKLENİYOR
Fatih hoca bu transfere onay verirse, genç oyuncuya ve kulübüne resmi teklif sunulacak.
ALASSANE NDAO KİMDİR?
20 Aralık 1996'da Senegal'in Dakar kentine dünyaya gelen
Alassane Ndao, Ocak 2020'de AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e transfer oldu.