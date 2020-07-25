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Son dakika haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Galatasaray, tamamen yeni sezona odaklandı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 21:36
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren 'da yaz dönemi için çalışmalar hızlandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

Corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıptan etkilenen sarı-kırmızılılar, takımı başarıya ulaştıracak tecrübeli isimlerin yanında genç oyuncuları da kadrosuna katmayı amaçlıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak alt liglerden bir oyuncu geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

NDAO'NUN FİYATI SORULDU

Fanatik'in haberine göre , Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu 'nun menajerini arayarak fiyat araştırması yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

16 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST

Karagümrük'e devre arasında gelen ve 17 maçta 3 gol 5 asistlik performansıyla fark yaratan Ndao için görüşmeler bir süre daha devam edecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

TERİM'İN ONAYI BEKLENİYOR

Fatih hoca bu transfere onay verirse, genç oyuncuya ve kulübüne resmi teklif sunulacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

ALASSANE NDAO KİMDİR?

20 Aralık 1996'da Senegal'in Dakar kentine dünyaya gelen , Ocak 2020'de AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e oldu.

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