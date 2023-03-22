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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe'yi yıkan isim geliyor...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:38

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe'yi yıkan isim geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezon başında yaptığı yıldız transferleriyle dikkat çekmişti. Yeni sezon kadro planlamasına başlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Roberto Firmino ve Wilfried Zaha'yı almıştı. Galatasaray bu iki isim dışında sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Yıldız isim de transfere sıcak bakıyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe’yi yıkan isim geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezon başında yaptığı yıldız transferleriyle dikkat çekmişti. Yeni sezon kadro planlamasına başlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Roberto Firmino ve Wilfried Zaha'yı almıştı. Galatasaray bu iki isim dışında sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Yıldız isim de transfere sıcak bakıyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe’yi yıkan isim geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe’yi yıkan isim geliyor...

Takımdaki kiralık oyuncuların gelecekleri belirsizliklerini korurken, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen transfer teklifleri değerlendiriliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe’yi yıkan isim geliyor...

FIRMINO'DA DEV RAKİPLER

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek dünyaca ünlü isimlerle de temas kuran sarı-kırmızılılarda ana hedeflerden biri, Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe’yi yıkan isim geliyor...

31 yaşındaki Brezilyalı forvetle geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Cimbom, bu transferdeki önemli adaylardan biri olmuştu.

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