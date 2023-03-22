Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
10:38
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Firmino ve Zaha bekleniyordu, Fenerbahçe'yi yıkan isim geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezon başında yaptığı yıldız transferleriyle dikkat çekmişti. Yeni sezon kadro planlamasına başlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Roberto Firmino ve Wilfried Zaha'yı almıştı. Galatasaray bu iki isim dışında sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Yıldız isim de transfere sıcak bakıyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...