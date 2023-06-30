Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip; başarı primi ve yayın gelirleri, Localar ve VIP koltuk satışları, yeni sezon formaları, Mostafa Mohamed'in Nantes'e satılması, Sağlık sponsorluğu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışarak dev bir gelire imza atarken, bu da transfer için finans kaynağı oluşturdu. Bu doğrultuda Aslan, dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladı. İşte dev gelire ait tüm rakamlar ve transfere ait tüm detaylar...