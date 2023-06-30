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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:40

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip; başarı primi ve yayın gelirleri, Localar ve VIP koltuk satışları, yeni sezon formaları, Mostafa Mohamed'in Nantes'e satılması, Sağlık sponsorluğu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışarak dev bir gelire imza atarken, bu da transfer için finans kaynağı oluşturdu. Bu doğrultuda Aslan, dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladı. İşte dev gelire ait tüm rakamlar ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip; başarı primi ve yayın gelirleri, Localar ve VIP koltuk satışları, yeni sezon formaları, Mostafa Mohamed'in Nantes'e satılması, Sağlık sponsorluğu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışarak dev bir gelire imza atarken, bu da transfer için finans kaynağı oluşturdu. Bu doğrultuda Aslan, dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladı. İşte dev gelire ait tüm rakamlar ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...

Sarı-kırmızı ekip, kazanılan 23. zafer sonrası yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için transferde start verdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...

CİMBOM'A DEV GELİR

Müzesine şampiyonluk kupası koyan, taraftarına da bolca sevinç yaşatan G.Saray'ın, son bir ayda kasası doldu taştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...

1.2 milyar TL'ye yakın geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, mali olarak nefes aldı ve başta Icardi olmak üzere transferlerin finansmanını hazırladı. İşte detaylar...

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