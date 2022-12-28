Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Sivasspor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Ligdeki iyi gidişatının yanında transfer için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için planını hazırladı ve genç yıldız için gerekli olan bütçeyi, takımda düşünülmeyen ismin satışıyla gerçekleştirecek. İşte tüm detaylar...