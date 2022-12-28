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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Milot Rashica planı hazır! Yıldız isim satılacak ve...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:20

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Milot Rashica planı hazır! Yıldız isim satılacak ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Sivasspor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Ligdeki iyi gidişatının yanında transfer için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için planını hazırladı ve genç yıldız için gerekli olan bütçeyi, takımda düşünülmeyen ismin satışıyla gerçekleştirecek. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın Milot Rashica planı hazır! Yıldız isim satılacak ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Sivasspor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Ligdeki iyi gidişatının yanında transfer için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için planını hazırladı ve genç yıldız için gerekli olan bütçeyi, takımda düşünülmeyen ismin satışıyla gerçekleştirecek. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın Milot Rashica planı hazır! Yıldız isim satılacak ve...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmayıp liderliğini sürdürmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın Milot Rashica planı hazır! Yıldız isim satılacak ve...

Muslera'ya kavuşan Galatasaray, İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş ve cezalı duruma düşen Lucas Torreira'yı kaybetti. İcardi de Sivas deplasmanında olmayacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın Milot Rashica planı hazır! Yıldız isim satılacak ve...

3. YERLİ İÇİN KARARSIZLIK

Sivasspor kadrosunu henüz belirlemeyen teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim ve Kerem dışında ilk 11'de tercih edeceği 3. yerli isim konusunda kararsızlık yaşıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın Milot Rashica planı hazır! Yıldız isim satılacak ve...

A planında sol beke Kazımcan yerine Emre Taşdemir düşünülürken, orta sahada Midtsjö- Oliveira ikilisinin birlikteliği yer alıyor.

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