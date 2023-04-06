Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:57
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
16:57
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray'da tarihi operasyon
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'na ise Başakşehir'e elenerek veda eden Galatasaray'da gelecek sezon için süren transfer çalışmalarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü yeni sezon öncesi şimdiden 8 ismin biletini kesti. İşte Galatasaray'daki tarihi operasyon ve son dakika haberinin detayları...