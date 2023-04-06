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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray'da tarihi operasyon
Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:57

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray'da tarihi operasyon

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'na ise Başakşehir'e elenerek veda eden Galatasaray'da gelecek sezon için süren transfer çalışmalarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü yeni sezon öncesi şimdiden 8 ismin biletini kesti. İşte Galatasaray'daki tarihi operasyon ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray’da tarihi operasyon
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray’da tarihi operasyon

Transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Sergio Oliveira gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray’da tarihi operasyon

Sarı-Kırmızılılar'da yapılacak transferler kadar takımdan hangi isimlerin ayrılacağı da büyük önem taşıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray’da tarihi operasyon

Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminin gündeminde ilk olarak başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler var.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk 8 isme kapıyı gösterdi! Galatasaray’da tarihi operasyon

Yeni transferlere kaynak oluşturmak, takımın maaş yükünü hafifletmek ve yabancı kontenjanı düşünülerek bazı isimlerin bileti şimdiden kesildi.

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