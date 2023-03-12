Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini almış ve rekor kırmıştı. Yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun golüyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyordu. Transfer listesinin en üst sıralarında yer alan Roberto Firmino'da flaş bir transfer gelişme yaşandı. İşte transfer haberinin tüm detayları...