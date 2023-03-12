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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roberto Firmino transfer kararını verdi! Yeni takımı belli oldu...
Giriş Tarihi: 12.03.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 14:14

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roberto Firmino transfer kararını verdi! Yeni takımı belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini almış ve rekor kırmıştı. Yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun golüyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyordu. Transfer listesinin en üst sıralarında yer alan Roberto Firmino'da flaş bir transfer gelişme yaşandı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roberto Firmino transfer kararını verdi! Yeni takımı belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini almış ve rekor kırmıştı. Yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun golüyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyordu. Transfer listesinin en üst sıralarında yer alan Roberto Firmino'da flaş bir transfer gelişme yaşandı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roberto Firmino transfer kararını verdi! Yeni takımı belli oldu...

Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 14. maçını kazanarak rekor kıran ve liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roberto Firmino transfer kararını verdi! Yeni takımı belli oldu...

Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Milot Rashica gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında da transferlerine devam etmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roberto Firmino transfer kararını verdi! Yeni takımı belli oldu...

Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kış transfer döneminde renklerine bağlayan Galatasaray, yeni sezon için ana hedeflerinden biri olarak Roberto Firmino'yu belirlemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roberto Firmino transfer kararını verdi! Yeni takımı belli oldu...

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmaya karar veren Roberto Firmino için Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı.

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