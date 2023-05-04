Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilse de liderliğini sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkının 3'e düşmesine engel olamadı. 33. haftada Medipol Başakşehir'e karşı kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürürken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün gerçekleşen antrenman basına ve taraftara açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...