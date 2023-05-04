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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:17

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilse de liderliğini sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkının 3'e düşmesine engel olamadı. 33. haftada Medipol Başakşehir'e karşı kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürürken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün gerçekleşen antrenman basına ve taraftara açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilse de liderliğini sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkının 3'e düşmesine engel olamadı. 33. haftada Medipol Başakşehir'e karşı kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürürken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün gerçekleşen antrenman basına ve taraftara açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, hafta sonu oynadığı derbide Beşiktaş'a 3-1 kaybetse de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğni sürdürdü.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray’a geri mi dönüyor?

8 Mayıs Pazartesi günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün gerçekleşen antrenmanı basına ve taraftarlara açmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray’a geri mi dönüyor?

ERDEN TİMUR VE DURSUN ÖZBEK DE TAKİP ETTİ

Tezahüratlarla futbolcuları destekleyen taraftarlar, ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisini kaybeden futbolcularına moral verirken, idmanı kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıran paylaşım! 4. kez Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Yöneticiler ile teknik ekip ve futbolcular, idmandan önce samimi bir görüntü sergiledi. Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, futbolculara tek tek sarılarak desteklerini gösterdi. Yönetim ve takım, ardından taraftarların önünde fotoğraf çektirmişti.

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